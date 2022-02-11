День Святого Валентина новосибирские театры решили отметить самыми романтичными постановками. Помимо таких популярных спектаклей, как «Алые паруса» и «Ромео и Джульетта», зрителей ждет немало и других эффектных представлений, где главным героем авторы сделали любовь.

В театрах Новосибирска уже готовы встречать весну и зовут зрителей на самые яркие и романтичные постановки, приуроченные к Дню всех влюбленных. Поскольку в этом году 14 февраля выпадает на понедельник, когда большинство театров закрыты, посмотреть многие праздничные спектакли можно будет накануне, 13 февраля.

Новосибирский музыкальный театр приглашает 13 февраля, в 18.00 на музыкальную комедию в 2-х действиях «Любовь и голуби», которая, несомненно, придется по душе всем любителям одноименного советского фильма.

Классику любовной драмы «Ромео и Джульетта» в эти дни покажут сразу два театра. Одна постановка пройдет 13 февраля, в 14.00 и 18.00 в «Первом театре». Здесь трагедию Шекспира превратили в современный комедийный детектив, который держит зрителя в напряжении до самого финала. Вторая постановка — классический балет на музыку Сергея Прокофьева в Новосибирском театре оперы и балета 14 февраля, в 19.00

Новосибирский молодежный театр «Глобус» решил обратиться к самому нежному произведению Александра Грина и покажет на большой сцене мюзикл «Алые паруса» 13 февраля, в 13.00 и 18.00.

Театр «Красный факел» выбрал в праздник как всегда беспроигрышный вариант, но почему-то ориентированный преимущественно на женскую аудиторию — спектакль-стриптиз «Только для женщин». Показ пройдет 14 февраля, в 18.30. В тот же день, в 20.00 в кафе театра состоится программа «ПРОчтение. В любви», посвященная отечественной прозе о любви XX и XXI веков. Рассказы классиков и современных авторов представят актеры театра Дарья Емельянова, Екатерина Жирова и Алексей Межов.

В кинотеатре «Победа» День всех влюбленных отметят специальной программой «Любовь и романтика», которая пройдет с 12 по 14 февраля. В программе такие широко известные ленты о любви, как «Королевство полной луны», «Выживут только любовники», «Внебрачные связи», а также сборник короткометражек «Best Erotic Shorts 3».

Напомним, ранее некоторые театры были вынуждены перенести свои постановки в связи с эпидемиологическими условиями.