Новосибирские следователи возбудили дело о нападении на полицейских

Правоохранители возбудили уголовное дело после нападения на полицейских в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, напавших на сотрудников полиции в Татарске.

Инцидент произошел ночью 9 февраля. В правоохранительные органы поступило сообщение от местной женщины о том, что ее родственник в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. После того, как правоохранители зашли в подъезд дома, на них напали двое мужчин 25 и 45 лет. Сообщается, что последние наносили удары полицейским в область головы и верхней части туловища, однако были задержаны.

«Стражи правопорядка обезвредили злоумышленников, которые по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — указано в сообщении.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, ранее правоохранители завели уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, не отреагировавшего на информацию о криках в одной из квартир, где позднее произошло убийство.