Суд вынес приговор экс-министру спорта Омской области по делу о растрате

Суд вынес приговор бывшему министру спорта Омской области Сергею Шелпакову по делу о растрате 350 тыс. рублей. Его признали виновным и назначили наказание в виде условного срока.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя волейбольного клуба «Омичка», экс министра спорта Омской области Сергея Шелпакова, сообщает пресс-служба суда.

Он признан виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата). Ранее ему вменяли совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«В 2015 году фигурант уголовного дела растратил вверенные ему, как руководителю волейбольного клуба «Омичка», денежные средства в размере почти 350 тыс. рублей, перечисленные клубу в качестве субсидий из бюджета Омской области», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде уточнили, что Шелпаков предоставил бухгалтеру «Омички» фиктивный счет на оплату якобы оказанных услуг клубу ООО «РСС Менеджмент» по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора в Словакии. При этом указанные работы произвел сотрудник волейбольного клуба в рамках выполнения своих должностных обязанностей. Отметим, директором организации является сын Сергея Шелпакова Иван.

«В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого, и с учетом обстоятельств уголовного дела, характера и степени общественной опасности деяния, наличия смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщает пресс-служба суда.

При этом, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области, Шелпаков свою вину не признал, причиненный ущерб не возместил. Иск о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

Отметим, Сергей Шелпаков возглавлял НП «Волейбольный клуб «Омичка» с марта по октябрь 2015 года. В период с 2004 по 2012 год он был министром по делам молодежи, физической культуре и спорта Омской области, в августе 2012 года занял пост заместителя министра спорта РФ, ушел с должности в апреле 2014 года.

Волейбольный клуб «Омичка» был образован в 1965 году. Команда неоднократно побеждала на Кубке Сибири и Дальнего Востока, становилась серебряным и бронзовым призёром всероссийских соревнований. В 2016 году арбитраж признал клуб банкротом, а в 2020 году организация была ликвидирована.