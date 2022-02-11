Выводить школьников из карантина начнут в Новосибирской области с понедельника

В общеобразовательных учреждениях Новосибирской области начинается поэтапное выведение детей из общешкольного карантина, ранее объявленного в связи с опасностью распространения коронавируса. Первыми на очные уроки придут первоклассники, которые до этого отдыхали на каникулах, и ученики 9-10 классов, находившиеся на «удалёнке».

Правительство Новосибирской области объявило о поэтапном выходе общеобразовательных учреждений региона из общешкольного карантина на неделе с 14 по 18 февраля. Соответствующий вопрос обсудили на заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций 11 февраля.

Как сообщил на заседании министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, с ближайшего понедельника – 14 февраля – на очный режим обучения выводятся 9 и 10 классы, 1-е классы выходят с каникул, 1-4-е классы, а также 11-е классы продолжают обучение в очном формате, 5-8 классы продолжают дистанционную форму обучения. Организации дополнительного образования продолжают работать в штатном режиме. Таким образом, на дистанционном формате обучения пока останутся около 95 тысяч школьников Новосибирской области – это 26% от их общего количества.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, поэтапный выход образовательных организаций региона из всеобщего школьного карантина по коронавирусу позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников, постепенно вывести детей в обычный формат обучения и оценить обстановку для дальнейшего вывода детей в школы. При этом у руководителей образовательных организаций остаётся право регулировать процесс выхода классов на очное обучение в зависимости от ситуации по заболеваемости обучающихся и учителей – соответствующее информационное письмо министерства образования региона будет направлено в школы.

Эти решения будут действовать в течение следующей недели при условии неукоснительного соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, отметил также вице-губернатор.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова акцентировала внимание на том, что разобщение в детских коллективах в связи с введением общешкольного карантина и перевода школьников на дистанционное обучение показало снижение обращений в учреждения здравоохранения определенных возрастных категорий детей. Постепенный выход на очное обучение позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, подчеркнула замминистра здравоохранения региона.

Как подчеркнул начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, позиция муниципалитетов, правительства региона, руководителей образовательных организаций области едина: постепенный вывод школьников на очное обучение позволит контролировать ситуацию по заболеваемости коронавирусом среди школьников.

Решение о дальнейшем выводе учеников из карантина власти примут в конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае школьникам ограничили возможность общаться на переменах из-за опасности распространения коронавируса.