Новосибирские власти назвали срок завершения реконструкции площади Калинина

Благоустройство площади Калинина в Новосибирске планируется завершить в сентябре 2022 года. К этому сроку там предполагается установить памятную стелу «Новосибирск — город трудовой доблести», месторасположение которой вызвало горячие споры в городском сообществе.

О сроках установки стелы и завершения реконструкции площади Калинина сообщил на совещании по итогам работы строительной отрасли в Новосибирске 11 февраля вице-мэр, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

«Ориентировочно стела будет установлена в сентябре. К этому времени работы по благоустройству площади Калинина завершатся», — сообщил Алексей Кондратьев в ответ на вопрос мэра Новосибирска Анатолия Локтя о ходе реконструкции площади.

Напомним, место для установки стелы, напоминающей о статусе Новосибирска «Город трудовой доблести», было выбрало в августе 2020 года. Само это звание областной центр получил в начале июля 2020 года по указу президента России. В качестве месторасположения объекта новосибирцам было предложено три варианта – площадь Калинина, площадь Лунинцев и площадь на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова в районе метро «Березовая роща».

По итогам опроса, организованного городскими властями, большинство голосов получила площадь Калинина. Однако некоторые представители общественности не одобрили этот вариант, найдя в нём подводные камни и сославшись, в частности, на ограниченное количество альтернатив, а также непродолжительное время, отведённое на проведение голосования.

Согласно проекту, высота стелы составит 30 метров, она будет расположена на возвышении 1,5 метра. Пешеходного доступа к строению не предполагается.

Осенью 2021 года в Новосибирске начали подготовку к комплексной реконструкции площади Калинина. Дизайн-проект обновлённой площади был одобрен в конце ноября, в его обсуждении приняли участие более тысячи человек.