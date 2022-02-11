Четыре мусорных полигона и онкодиспансер могут создать по концессии в Новосибирской области

Министерство экономического развития Новосибирской области опубликовало список объектов, по которым могут быть заключены концессионные соглашения. В него вошло 23 наименования, среди которых мусорные полигоны в четырёх районах региона, а также новый онкологический диспансер.

Как следует из опубликованного в начале недели документа, мусорные полигоны мощностью от 30 до 60 тонн отходов в год планируется расположить в Куйбышевском, Тогучинском, Татарском и Каргатском районах Новосибирской области.

В число объектов, по которым могут быть заключены концессионные соглашения, также вошли 15 спортивных учреждений. Среди них два крупных объекта на левом берегу Новосибирска — региональный центр сноуборда на улице Немировича-Данченко и спорткомплекс с ледовыми аренами на улице Связистов.

Кроме того, по концессии в регионе планируется построить онкодиспансер. Он расположится в областном центре и включит в себя два стационара и пансионат на 100 мест. Инициатор заключения концессионного соглашения по возведению этого объекта – ООО «Медиаинфестгрупп Новосибирск».

Власти региона также рассчитывают построить в рамках концессионного соглашения три школы – на улице Забалуева в Новосибирске, где планируется создать 825 учебных мест, а также в сёлах Марусино и Толмачёво на 550 мест каждая. Их готово возвести ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение».

Напомним, строительство ряда этих объектов в рамках концессионных соглашений, в том числе нового здания онкодиспансера в Новосибирске, обсуждалось ещё в начале прошлого года. Тогда планировалось построить в том числе семь объектов размещения ТКО — межрайонные комплексы с полигоном и мусоросортировочной линией в Куйбышеве, Татарске и Каргатском районе, комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучине, а также полигоны в Кыштовке, Болотном и селе Завьялово Искитимского района.