Директора завода в Алтайском крае обвиняют в уклонении от налогов на 165 миллионов рублей

Юлия Моисеева
 
Уголовный Кодекс
Фото Михаила Перикова

В Алтайском крае предъявлено обвинение руководителю ООО «Завод механических прессов». По данным следствия, директор предприятия уклонился от налогов на сумму более 165 миллионов рублей, создав подконтрольные фирмы для возможности налогового вычета.

Как сообщили в СУ СКР по региону 10 февраля, директору предприятия вменяется п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель завода создал подконтрольные организации, которые формально были введены в производственный процесс предприятия — на них были возложены обязанности технических посредников.

«Тем самым была создана видимость участия этих предприятий как самостоятельных организаций, хотя на самом деле они выполняли единую производственную деятельность общества», — рассказали в следственном комитете.

Благодаря этим действиям директор завода искусственно получил право на налоговые вычеты на общую сумму более 165 млн руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось о том, что директор алтайского лесничества стал фигурантом дела о взятке при заготовке елей.

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