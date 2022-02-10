Власти Новосибирской области готовят экскурсионную программу для гостей МЧМ-2023

Минэкономразвития Новосибирской области разрабатывает экскурсионные маршруты для гостей региона во время Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Предполагается, что их будет около десяти.

О подготовке экскурсионных маршрутов сообщили на заседании оперативного штаба по подготовке к чемпионату в правительстве региона 10 февраля.

«На данный момент планируется проработать около десяти экскурсионных маршрутов, рассказывающих о ключевых объектах города и региона. Они будут предложены туристам, самостоятельно путешествующим по региону во время проведения мероприятий», — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Помимо маршрутов для туристов разрабатываются также гостевые маршруты для клиентских групп. Кроме того, культурно-развлекательную программу к чемпионату готовит микульт региона. По словам главы ведомства Натальи Ярославцевой, прорабатывается порядка ста различных мероприятий.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2023 пройдёт в Новосибирске и Омске, он стартует 26 декабря 2022 года. К этому событию на левом берегу Оби в Новосибирске возводится многофункциональная ледовая арена, а также инфраструктура прилегающей территории, в которую войдёт новая станция метро «Спортивная».

Напомним, на днях стало известно, что гостиницу «Турист» на площади Маркса в Новосибирске могут не сдать в эксплуатацию к началу молодёжного чемпионата.