ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

ПСБ первым в России создал полноценный продукт для приема платежей в Telegram – теперь в популярном мессенджере можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay.

Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате чат-бота с каталогом товаров и услуг, корзиной заказов и онлайн-оплатой. Ранее это могли сделать только предприниматели, владеющие навыками программирования. Теперь, при помощи нового сервиса ПСБ, это могут сделать и те, у кого нет таких компетенций – все формируется через простой и понятный web-интерфейс по заранее подготовленному шаблону.

«Мы постоянно внедряем решения, позволяющие улучшать банковские сервисы, в том числе расширяя их функционал в популярных мессенджерах. Поэтому мы запустили в Telegram дополнительные опции приема платежей через Apple Pay и Google Pay, значительно упрощающие процедуру оплаты, – говорит директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов. – Совместно с нашим технологическим партнером компанией Botobot мы предложили клиентам продукт «три в одном» – конструктор интернет-магазина, эквайринг и фискализацию».

Предпринимателю самостоятельно нужно только наполнить витрину своего интернет-магазина, загрузив файл с данными о товарах и направить заявку на привязку к аккаунту эквайринга и фискализации.