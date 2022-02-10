Красноярского подростка приговорили к пяти годам колонии по делу о терроризме

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор подростку из Канска Красноярского края по делу о терроризме. Школьник получил пять лет колонии и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Об этом сообщает «Ъ-Сибирь». По данным издания, подросток признан виновным по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 223.1 и 222.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств и хранение). Ему назначили наказание в виде пяти лет воспитательной колонии. Кроме того, он должен оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

О задержании трех подростков из Канска стало известно в июне 2020 года. По версии следствия, в период с октября 2019 года по июнь 2020 года трое «несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов» проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра фильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Они также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на стройках и пустырях.

По данным телеграм-канала Baza, подростков задержали, когда им было по 14 лет. Они якобы расклеивали политические листовки — одну из них школьники наклеили на здание ФСБ. После задержания с несовершеннолетними поговорили, а также изъяли их телефоны, в которых была обнаружена переписка о планах взорвать здание указанного ведомства в игре Minecraft. Позже в социальных сетях появились скриншоты возможной переписки подростков об изготовлении взрывных устройств.

В отношении школьников возбудили дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности). В мае прошлого года в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в отношении подростков заведено новое дело, связанное с изготовлением и хранением взрывчатки.

Как сообщает «Ъ-Сибирь», двое других фигурантов дела освобождены от уголовной ответственности по ст. 205.3 УК РФ в связи тем, что оказали содействие следствию, однако получили условные сроки по двум другим статьям (ст. 223.1 и 222.1 УК РФ) — три и четыре года — с испытательным сроком по два года.