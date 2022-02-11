В Новосибирской области продолжается борьба с браконьерами и незаконной охотой. Однако нередко нужное и полезное дело охраны природы превращается в фарс, считает депутат Законодательного собрания региона Николай Мочалин. Под горячую руку инспекторов попадают и вполне законопослушные граждане. Причина — неумелое либо заведомо неправильное применение законов.

Контрольно-надзорные рейды и преследование браконьеров, орудующих в охотничьих угодьях Новосибирской области, приносят свои плоды. За год в регионе возбудили и передали в суд 84 уголовных дела о незаконной охоте. По результатам рейдов возбудили 850 дел об административной ответственности, причем 126 нарушений были выявлены на особо охраняемых территориях, где предусмотрено видеонаблюдение.

Среди самых резонансных случаев — недавно выявленный факт браконьерства группой лиц, в числе которых были сотрудники правоохранительных органов. Другое нашумевшее дело — возбуждение уголовного дела против бывшего сотрудника управления по охране животного мира, участвовавшего в незаконной охоте на лосей. Только за прошедший месяц в регионе были зафиксированы и пресечены четыре факта перевозки добытых в особо охраняемых территориях диких животных.

Комитет Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 9 февраля обсудил возможности стимулирования работы государственных охотинспекторов — людей, которые добросовестно работают и выявляют нарушителей.

Вместе с тем среди охранников природы находятся и такие, которые допускают превышение своих полномочий, отметили депутаты. От действий таких сотрудников могут пострадать даже самые правильные и законопослушные охотники, готовые выполнять все требования и предписания.

«В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области заявляли, что многие жители, охотники якобы негативно относятся к мероприятиям, проводимым природоохраной. Это неверно. Нормальные охотники, рыбаки, которые думают о своих детях, внуках, в целом о природе, поддерживают и будут поддерживать действия природоохраны. В том числе возобновление ранее принятых решений о привлечении общественности для природоохранной работы», — отметил депутат Николай Мочалин.

По его наблюдениям, нередки случаи, когда отдельные инспекторы либо плохо знакомы с законодательством, либо позволяют себе трактовать правила охоты так, как считают это удобным для себя.

«Складывается впечатление, что сотрудникам природоохраны не разъясняют правила охоты, в том числе вступившие в силу с 1 января 2021 года. Потому что практика показывает, что эти правила трактуются ими как угодно. И всегда — не в пользу охотника. Для чего это делается? Возможно, ради премий. А может, из-за страха наказания — мне неизвестно. Но в постановлениях инспекторы могут писать кто во что горазд! Карабин не в чехле — постановление. Находишься с карабином на территории охотничьих угодий во время, открытое для охоты или закрытое, — не важно. И в том, и в другом случае — протокол. Полный бардак», — возмутился Николай Мочалин.

Также депутат призвал четко разделять понятия «оружие» и «орудие для охоты». Он напомнил, что, по закону, оружие становится орудием для охоты, только если его применять. Если же оружие не используется, то по Конституции его может иметь при себе любой гражданин, у которого есть на это соответствующее разрешение. При этом инспекторы, по словам депутата, продолжают писать протоколы на владельцев оружия при любом удобном случае — с дальнейшим его изъятием.

Охотники, которые думают о своих детях, внуках, в целом, о природе, поддерживают и будут поддерживать действия природоохраны

«Иногда дело доходит до абсурда. Люди приезжают за пять минут до открытия сезона охоты, и к ним в этот момент подходит сотрудник природоохраны для составления протокола. Тут приходит на ум характерный термин, используемый Достоевским — «административный восторг»… Все это озлобляет людей, вызывает недовольство действиями природоохраны. Поэтому хочется пожелать инспекторам поумерить свой раж. И напомнить, пользуясь случаем, что гражданин по Конституции РФ имеет право находиться с оружием в любое время и в любом месте, если не нарушает правила охоты.

У инспекторов нет служебного оружия, оно изъято Росгвардией за нарушение правил хранения, по закону они не имеют права выходить на работу с собственным оружием. То есть в таких случаях на них самих уже можно составлять протоколы, а иногда они и сами становятся браконьерами», — подчеркнул Николай Мочалин.

По мнению депутата, подобные действия инспекторов дискредитируют работу добросовестных сотрудников минприроды, которых нужно поощрять и награждать. Как это сделать при ограниченном бюджете — только предстоит решить. Было бы логично вознаграждать отличившихся за счет собранных штрафов. Но пока это невозможно по действующему законодательству.

Напомним, только за прошлый год нарушители правил охоты заплатили порядка 12 млн рублей штрафов, которые поступили в бюджеты тех районов, на территории которых был нанесен ущерб лесному хозяйству. Премирование же поймавших правонарушителей охотинспекторов возможно только за счет средств, выделенных из областного бюджета.

Возможность поощрять инспекторов природоохраны за счет взысканных с нарушителей штрафов — это комплексный вопрос, которым в ближайшее время намерены заняться депутаты Заксобрания вместе с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области.