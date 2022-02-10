Глава Алтайского края заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. В связи с заболеванием глава региона отправился на самоизоляцию.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во второй раз заразился коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

«Глава региона чувствует себя хорошо, симптомы заболевания пока никак не проявлялись. Тем не менее, он самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно», — указано в сообщении. Уточняется, что правительство края работает в обычном режиме.

Виктор Томенко ревакцинировался от коронавирусной инфекции в середине января. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Летом губернатор привился от коронавируса препаратом «Спутник V». Впервые глава региона заболел COVID-19 осенью 2020 года.

Отметим, накануне коронавирус подтвердился у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Он будет несколько дней работать удаленно. Ранее заболевание выявили, в частности, у губернаторов Кемеровской, Иркутской областей, а также мэра Красноярска.