На предприятиях «Кузбассразрезуголя» заработал третий экскаватор ЭКГ-35

На Краснобродском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введён в эксплуатацию ЭКГ-35 №3 – модернизированная версия головного образца экскаватора с ковшом ёмкостью 33 м3. Техника рассчитана на эксплуатацию в сложных горно-геологических и климатических условиях.

Как рассказали в компании, машина создана ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС) по техническому заданию угольной компании. Её модернизированная версия работает на предприятии с 2018 года. За счёт применения современного привода переменного тока потребление электроэнергии в этой модели на 30% снижено в сравнении с моделями с приводом постоянного тока.

«При создании третьей машины конструкторы завода произвели изменения в конструкции экскаватора, учитывая эксплуатационный опыт двух первых моделей серии, — прокомментировал начальник энергомеханического департамента УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Корякин. – В частности, поставили немецкие редуктора поворота, подъёма и хода изменили конструкцию стрелы экскаватора, изготовили гусеничные звенья новой конструкции, доработали информационно-диагностическую систему, установили датчики контроля тормоза поворота».

Экскаватор оборудован современной аналитической системой, которая предназначена для удалённого доступа к контролю состояния машины. Система собирает статистику о работе экскаватора, анализирует её, затем находит потенциалы для сокращения времени простоев и повышения скорости работы техники.

«Символично, что первенец открытой добычи угля в Кузбассе – Краснобродский встречает свой 75-летний юбилей запуском самого современного и высокопроизводительного экскаватора отечественного машиностроения, – отметил заместитель директора Краснобродского угольного разреза Василий Альбощий. –На текущий год у нас запланировано обновление горнотранспортного оборудования, и ЭКГ-35 – его первая ласточка».

Напомним, совместную работу по созданию экскаватора последнего поколения повышенной единичной мощности конструкторы «Уралмашзавода» и специалисты «Кузбассразрезуголь» начали в 2015 году, в марте 2018 года он был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию. В феврале 2021 года на Кедровском разрезе приступила к работе вторая, усовершенствованная модель серии.

Всего в рамках сотрудничества УК «Кузбассразрезуголь» и ПАО «Уралмашзавод» за последние пять лет на предприятиях угольной компании приступили к работе 18 современных экскаваторов большой единичной мощности.