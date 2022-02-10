857 детей заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 4 394 случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание выявили у 857 детей.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались четверо мужчин в возрасте от 60 до 78 лет, а также пять женщин в возрасте от 53 до 78 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 496 пациентов, в том числе 192 ребенка, в отделениях реанимации лечатся 290 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 53 пациентам.

За сутки заболевание выявили у 4 394 жителей Новосибирской области, в том числе у 857 детей. Выздоровели 487 пациентов. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 128 400 случаев коронавируса. 78 949 пациентов выписаны с выздоровлением, 4 755 — скончались.

Отметим, с 31 января по 13 февраля новосибирские школьники перешли на дистанционное обучение. Это связано, в первую очередь, с появлением в регионе штамма COVID-19 «омикрон», способного быстро распространяться в том числе среди детей. 11 февраля новосибирские власти примут решение о продлении или отмене дистанта.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в регионе наблюдается с конца января. Так, 24 января в Новосибирской области за сутки заболевание выявили у 242 человек, однако уже 1 февраля за день коронавирус подтвердился у 715 жителей региона. С начала новой волны в Новосибирской области каждый день обновляется суточный рекорд заболеваемости коронавирусом.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе вводятся дополнительные ограничительные меры. Так, работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, а в гостиницах введут QR-коды.