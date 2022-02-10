Новосибирские медики начали консультировать пациентов с лёгким течением коронавируса дистанционно

Министерство здравоохранения Новосибирской области проверило новый формат работы с инфекционными больными. Приказ минздрава РФ и постановление главного санитарного врача России теперь допускают дистанционное ведение пациентов с коронавирусной инфекцией, а также оформление листка нетрудоспособности без посещения медорганизации и выписку с больничного после семи дней болезни без ПЦР-теста. При этом врач по-прежнему придёт домой к тем, кому это действительно необходимо.

В конце прошлой недели минздрав России внёс изменения в приказ № 198н, регламентирующий порядок оказания медицинской помощи при коронавирусе и подозрении на эту инфекцию. Теперь пациентов с бессимптомным или лёгким течением болезни можно вести удаленно. Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова пояснила, что принцип работы амбулаторного звена изменился кардинально.

«Если на прошлой неделе мы даже при лёгком течении [заболевания] приглашали пациентов открыть или закрыть больничные в отдельные кабинеты, выделенные в зонах для больных с респираторными проявлениями, то после внесения изменений в федеральные нормативы наши регистраторы и операторы перестроили свою работу, изменена логистика, выделены подразделения для работы в дистанционном режиме», – цитирует замминистра пресс-служба областного правительства.

В Новосибирской области любые обращения пациентов с симптомами ОРВИ принимают по одному стандарту – во всех поликлиниках и по телефону единой регистратуры 122. Для операторов разработан чек-лист, который позволяет предварительно оценить «тяжесть» пациента.

«Регистратор отмечает основные параметры при опросе – результаты [ПЦР-] тестирования, температуру, выдан ли больничный лист, осматривался ли пациент [ранее]. Это все фиксируется в единой информационной системе – не важно, из какого источника пациент оформил обращение за медицинской помощью: 122, личный кабинет, call-центр поликлиники», – объяснила Елена Аксёнова.

Регистратор по универсальному алгоритму сразу сортирует пациентов с учетом их симптомов, возраста и анамнеза. Вызовы на дом оформляют к тем, у кого болезнь протекает в среднетяжелой форме, к пожилым людям и маленьким детям. Остальных могут передать на дистанционный мониторинг даже без первичного осмотра. Елена Аксёнова подчёркивает: к тем, кому это действительно необходимо, врач по-прежнему придёт домой.

Заместитель министра здравоохранения региона проверила работу новосибирской поликлиники №17. В call-центре здесь работают два оператора. Сотрудники весь день отвечают только на входящие звонки. Регистратура расположена отдельно — пациентов, которые пришли на приём, консультируют другие люди.

В кабинете дистанционного мониторинга поликлиники № 17 работают заведующие двумя терапевтическими отделениями. Врачи видят всех пациентов своей поликлиники, которые call-центр или единая регистратура 122 передают на дистанционный мониторинг, и звонят каждому, чтобы детально оценить состояние, назначить лечение и открыть больничный.

После консультации врач решает, отправить инфекционную бригаду на дом или оставить пациента на аудиоконтроле. Тем, кто болеет легко, регулярно звонит робот или живой человек – опрашивает, нет ли ухудшения. Если в процессе лечения появляются тревожные симптомы, к пациенту отправят врача, чтобы не пропустить осложнения. Больные могут и сами набрать номер такого кабинета, если им станет хуже.

В поликлиниках в обязательном порядке сохраняются «красные зоны» — в первую очередь для тех, кто болеет легко, но всё же хочет, чтобы его осмотрел врач. Здесь же берут мазки для ПЦР-теста. На очный приём также может пригласить врач после дистанционной консультации.

«Разговаривая с пациентом мы понимаем, есть ли необходимость [ему] подойти в кабинет. Врач сейчас принимает по предварительной записи. Мы записываем, человек подходит, его доктор слушает, назначает или корректирует терапию», – уточнила дистанционный консультант и заведующая вторым терапевтическим отделением Оксана Король.

На прошлой неделе после жалоб на скопление пациентов в поликлинике расширили «красную зону», отдав под неё ещё один этаж правого крыла здания. Теперь в коридорах практически пусто, хотя некоторые по-прежнему приходят самостоятельно, без записи.

По словам главного врача поликлиники Елены Башуровой, количество обращений на прошлой неделе выросло минимум в пять раз.

«Если раньше одних мазков, в среднем, было около 100 [в день], то на той неделе мы брали по 650 мазков. И вызовов у нас [обычно] идет 120-180 в рабочие дни, в [минувшее] воскресенье мы зафиксировали 300 вызовов, а в [этот] понедельник – 650. Во вторник – 440», — рассказала главврач.

Изменения, принятые на федеральном уровне, которые допускают дистанционное консультирование лёгких и бессимптомных пациентов с коронавирусом, позволили поликлинике работать намного эффективнее, подчеркнула Елена Башурова.

«В это воскресенье мы получили приказ и, если честно, выдохнули. Он нам даёт возможность при тех же человеческих ресурсах успевать намного больше», — отметила врач.

Напомним, на днях минздрав РФ выпустил приказ, согласно которому можно будет получить сертификат о наличии антител к COVID-19, приобретённых в результате вакцинации или перенесённого заболевания.