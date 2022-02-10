Лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта

Новая авиакомпания группы компаний S7 получила сертификат эксплуатанта от Федерального агентства воздушного транспорта и может начинать совершение полётов.

Источник «Континента Сибирь» в S7 Group сообщил, что сертификат был восстановлен на базе ООО «Глобус» – одного из авиаперевозчиков группы компаний S7, прекратившего операционную деятельность в январе 2020 года. Сертификация была произведена на базе воздушных судов Airbus A319, которые впоследствии будут заменены на новые самолёты Airbus А320neo – единственный тип воздушных судов, заявленный в качестве наполнения парка лоукостера.

Планируется, что продажи билетов на рейсы авиакомпании Citrus начнутся в апреле 2022 года. Чтобы не пропустить дату старта продаж, клиенты лоукостера уже сейчас могут подписаться на рассылку на официальном сайте авиакомпании citrus.ru. Полёты перевозчик начнёт в июле 2022 года, но сертификат эксплуатанта необходим уже сейчас для настройки всех информационных систем и организации продажи билетов.

Название авиакомпании составлено из словосочетания «cities of Russia» – «города России», а её маршрутная сеть будет сосредоточена на региональных маршрутах в обход Москвы. Руководством второго в России лоукостера Citrus уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров Airbus А320neo, а в первые три года работы перевозчика их количество будет увеличиваться на 6-8 воздушных судов в год.

Напомним, что 8 декабря S7 Group определила базовые аэропорты для Citrus. Ими станут воздушные гавани Казани и Омска. «Мы видим большие возможности для развития рынка в Казани и Омске. Например, Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше. Появление новой авиакомпании значительно улучшит транспортную доступность в этих городах, свяжет их напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно», – сообщил гендиректор Citrus Григорий Давыдов.