Дополнительные 2,4 млрд рублей выделят Новосибирской области из-за роста цен на строительство

Новосибирской области дополнительно выделят 2,4 млрд рублей федеральных средств. Решение связано с увеличением цен на строительные ресурсы и по заключенным контрактам.

О принятом решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

«В связи с увеличением цен на строительные ресурсы и увеличением цен заключенных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одобрены предложения о выделении дополнительных средств Новосибирской области», — цитирует депутата пресс-служба правительства региона.

По словам Александра Жукова, в 2022 году регион получит дополнительно 1,2 млрд рублей, в 2023 году — 523 млн руб., в 2024 году — 658 млн рублей. Он отметил, что значительная часть средств будет направлена на модернизацию первичного звена здравоохранения области. Так, в текущем году поликлиники и ФАПы Новосибирской области получат дополнительно 640 млн рублей, в 2023 году им направят сверх запланированного 165 млн рублей, в 2024 году — 628 млн руб.

С 2021 года в Новосибирской области реализуется программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы». За этот срок в регионе планируется строительство, реконструкция и капремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц медоборудования.

Как сообщал ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в ближайшее время все центральные районные больницы региона будут оснащены мобильными ФАПами. С 2016 года в Новосибирской области возведено свыше 116 таких учреждений.