В Омске нашли причину не покидать город

В Омске обсуждают маркетинговый ход застройщика, который на своих баннерах анонсировал причину не покидать столицу Прииртышья.

На улицах сибирского областного центра появились баннеры со слоганом «Еще одна причина не покидать Омск» от компании Брусника. Так застройщик анонсировал строительство нового микрорайона. «Продажи планируем запустить в первом полугодии 2022 года. Сейчас разрабатываем мастер-план, который представим в апреле», – рассказали нашему изданию в Бруснике.

В октябре прошлого года компания Брусника и власти Омска и Омской области заключили соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта. На территории общей площадью 30 га будут построены «Кварталы Драверта». Таким образом, Брусника возвращает в городскую повестку исторический топоним. Застройщик намерен сформировать на этой территории сбалансированную среду, объединив жилую, рекреационную, деловую, коммерческую и социальную функции. Здесь появятся качественные общественные пространства, новая школа и детские сады. Проект будет реализован по стандартам комплексного развития территории, разработанных Минстроем РФ и «ДОМ.РФ». Инвестиции в строительство оцениваются в 17 млрд рублей.

В 2021 году строительная компания Брусника совместно с компанией «Ценципер» сформировала новую концепцию визуальной коммуникации, которую также обсуждали маркетологи.