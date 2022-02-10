Погрузка зерна на ЗСЖД в Новосибирской области выросла в 1,7 раза

В январе 2022 года объём погрузки зерна на железной дороге в Новосибирской области на 71,4% превысил показатели погрузки января прошлого года.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, погрузка зерновых в январе текущего года на железнодорожных станциях Новосибирской области составила 126 тысяч тонн. Таким образом, объём погрузки января 2022 года оказался в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года. Увеличение погрузки обусловлено мерами господдержки в виде субсидирования тарифа на перевозки сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом.

Экспортные погрузки зерна приросли на 25% по сравнению с январём 2021 года и составили 65 тысяч тонн. Среди основных импортёров новосибирской сельскохозяйственной продукции оказались Казахстан, Киргизия и Белоруссия. Объём отгрузки в эти страны в январе текущего года составил, соответственно, 40, 11 и 8 тысяч тонн.

Большая часть зерновых погружена на станциях ЗСЖД Краснозерское – 28 тысяч тонн, Татарская – 22 тысячи тонн, Болотная – 12 тысяч тонн, а также Бердск – 11 тысяч тонн зерна. В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница. Значимую долю грузов также составляют ячмень и семена масличных культур.

Напомним, что 27 января в ходе первой в новом году пресс-конференции губернатор Новосибирской области ответил на вопросы о развитии проекта «Городская электричка» и новосибирского метрополитена.