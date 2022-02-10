Стало известно, когда будет принято решение по формату обучения в новосибирских школах

Новосибирские власти назвали дату принятия решения о продлении или отмене дистанта в школах. Его примут 11 февраля.

Как сообщается в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области со ссылкой на заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова, решение будет принято в зависимости от эпидситуации в регионе. Отметим, новосибирские школы перешли на дистант с конца января. Такой формат обучения действует до 13 февраля.

«Решение будет принято в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации с учетом мнения Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области», — указано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее «Континент Сибирь, на дистанционное обучение перешли школьники региона с 5-х по 10-е классы. Одиннадцатиклассники занимаются в очном режиме, как и младшие классы, учащиеся малокомплектных школ, пока в коллективах последних не будут обнаружены случаи заболевания коронавирусом. Первоклассникам продлили каникулы.

Решение было принято для обеспечения профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях региона. Напомним, накануне в Новосибирской области выявили 3 978 случаев заражения COVID-19, из них 781 — дети. При этом за день в регионе с выздоровлением выписали 424 пациента.

Из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирской области введены новые ограничения. По словам новосибирского ученого Сергея Нетесова, существует вероятность, что с появлением нового штамма «омикрон» в России на пике волны заболеваемости в стране коронавирус будет ежедневно выявляться у 400 тыс. человек. Для защиты от тяжелого течения инфекции и болезни необходима вакцинация.