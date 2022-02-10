Мэрия объявила конкурс по выбору концессионера для установки комфортных остановок в Новосибирске

Новосибирские власти объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по установке комфортных остановок. Его заключат на 15 лет.

Прием заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории Новосибирска осуществляется с 11 до 28 февраля текущего года, конкурсных предложений — с 4 апреля до 1 июля, сообщает пресс-центре мэрии.

Уточняется, что в рамках соглашения концессионер установит в городе 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления объектами планируется реконструировать помещение в доме №79 по проспекту Дзержинского.

Как сообщили в администрации города, обязательный объем инвестиций составит не менее 395 млн рублей. Соглашение с концессионером заключат на 15 лет.

«Победителем конкурса признается участник, предложивший наилучшие условия. В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник, представивший раньше конкурсное предложение», — указано в сообщении.

Напомним, постановление «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска» подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в начале февраля.

Отмечалось, что в комплектацию остановочного навеса входят, в частности, доступ в Интернет, оборудование двусторонней связи с экстренными службами «тревожная кнопка», система видеонаблюдения, информационное навигационное оборудование, разъемы для зарядки мобильных устройств и система бесплатного доступа пассажирам в интернет — Wi-Fi.

Как сообщил ранее глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин, остановки разместят на гостевых маршрутах молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске зимой 2022-2023 годов. В рамках подготовки к спортивному мероприятию в городе ведется строительство станции метро «Спортивная» и многофункциональной ледовой арены.

Напомним, что в Омске, где также пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею, победителем конкурса на установку комфортных остановок стала компания «Капитал-Строй», основанная местным бизнесменом Виталием Ольшанским, учредителем официальных дилеров BMW, Kia, Hyundai.