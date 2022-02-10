69 млн рублей направят на укрепление берега Новосибирского водохранилища

Василий Попов
 
Пляж Академгородка отсыпят песком за 69 млн рублей
Фото: филиал "ВерхнеОбьрегионводхоз"

В Новосибирске объявили электронный аукцион на выполнение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе Академгородка. Начальная цена контракта составляет свыше 69 млн рублей.

Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает филиал «ВерхнеОбьрегионводхоз». Источник финансирования — средства бюджетного учреждения, «доведенные в виде субсидии на иные цели».

Согласно документам, работы выполнят на правом берегу водохранилища в районе пляжа Академгородка. Длина участка — 818 м. Подрядчик выполнит отсыпку песочным материалом на участке искусственного пляжа для восстановления проектного профиля надводной части объекта, пополнения песчаным материалом естественной бухты и планировки поверхности пляжа механизированным способом. Отмечается, что на эти цели направят 90 тыс. куб.м. песка.

Ремонт берегоукрепительных сооружений Обского водохранилища
Фото: филиал «Верхнеобьрегионводхоз»

В пояснительной записке к документам сообщается, что берегоукрепительные сооружения эксплуатируются с 1988 года без проведения ремонтных работ, их процент износа в среднем составляет 30%. Уточняется, что на участке ремонта пляж значительно деформирован, наблюдается дефицит песчаного материала.

«Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища на участке 4-7 км правого берега (пляж Академгородка) предназначены для предупреждения разрушения берега в целях сохранения объектов рекреации, участка Западно-Сибирской железной дороги», — указано в документах.

Кроме того, капитальный ремонт сооружений необходим для сохранения трассы Р-256 «Чуйский тракт», автодорожного моста, железнодорожных линий электропередач, трансформаторов, 13 водозаборных скважин, водопроводных сетей и наружного освещения.

Работы выполнят в два этапа. Так, первый  этап капремонта сооружений будет проводится до 31 октября текущего года, второй этап — с 1 января по 31 марта 2023 года.

Напомним, в конце января омские власти объявили аукцион на завершение работ по первому этапу строительства Красногорского гидроузла на реке Иртыш за 4,3 млрд рублей.

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