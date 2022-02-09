Глава Сибирского управления Ростехнадзора покинул свой пост

Руководитель Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко покинул свой пост. И.о. главы управления станет Игорь Тихонов.

Об уходе Александра Мироненко с поста руководителя Сибирского управления Ростехнадзора сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

По его данным, исполнять обязанности главы Сибирского управления Ростехнадзора с 10 февраля будет Игорь Тихонов, ранее занимавший пост заместителя руководителя ведомства.

Игорь Тихонов родился в селе Краснинское Кемеровской области, окончил Кузбасский политехнический институт. На государственной службе с 1999 года. Сообщается, что в различное время Тихонов курировал отделы горного надзора за добычей открытым способом, разрешительной и контрольно-аналитической деятельности, по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса и транспортированием опасных веществ.

Отметим ранее генпрокурор России Игорь Краснов раскритиковал работу Сибирского управления ведомства. В ходе совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, проведенного после трагедии на шахте «Листвяжная», Краснов отметил, что предварительные результаты проверок угольных шахт и разрезов региона показали повсеместное нарушение требований законодательства о промышленной безопасности, об охране и оплате труда.

«Эксплуатируются неисправные системы пылеподавления, аэрогазового контроля, не выполняются замеры уровня метана. Шахтеры не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и пожаротушения.<…> Неудовлетворительному состоянию законности способствовало систематическое грубое неисполнение Ростехнадзором предоставленных им полномочий», — сообщил Игорь Краснов 3 декабря на совещании у президента России Владимира Путина.

Он подчеркнул, что инспекторы ведомства сняли с контроля предписания об устранении 2,5 тыс. нарушений, «даже не выходя из кабинета». Кроме того, по словам генпрокурора РФ, при наличии веских оснований десятки угольных предприятий региона и их должностные лица не привлечены к ответственности.

«В связи с этим перед руководителем Ростехнадзора нами поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководящего состава сибирского управления, отвечающего за организацию надзора в угольной сфере», — сказал Игорь Краснов.

Напомним, взрыв метана на шахте «Листвяжная» (входит в холдинг «СДС») в Кузбассе произошел в 25 ноября прошлого года. В результате ЧП погиб 51 человек. Правоохранители возбудили уголовные дела по разным статьям в отношении директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка и двух сотрудников Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

После аварии были также задержаны президент холдинга «СДС» Михаил Федяев, экс-гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, бывший технический директор холдинга Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов.