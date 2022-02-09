Глава СКР поставил на контроль расследование смерти четырех детей в новосибирской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств смерти четырех детей в больнице в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное после смерти четырех детей в отделении онкологии и гематологи больницы в Краснообске.

Напомним, информация о смерти детей в медучреждении появилась осенью 2021 года. Как сообщали участники родительского сообщества «Самое Светлое Самое Родное», несовершеннолетние пациенты скончались якобы не от онкологических диагнозов, а из-за условий содержания в больнице. Прокуратура и министерство здравоохранения региона организовали проверки.

После появления информации о происшествии заведующий отделением онкогематологии больницы Карен Хакисян написал заявление об увольнении.

«По данным следствия, в период с 2020 года по 2021 год в отделении онкологии и гематологии ГБУЗ НСО «НКЦРБ» проходили лечение несовершеннолетние потерпевшие. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, наступила смерть четырех из них», — указано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по региону Антону Бадулину представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — сообщается на сайте ведомства.