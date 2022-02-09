Почти четыре тысячи человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба, в среду, 9 февраля, коронавирусной инфекцией в Новосибирской области заразилось около четырёх тысяч человек, что почти на тысячу больше, чем днём ранее. Семеро больных скончались.

Как сообщили в региональном штабе по наблюдению за распространением COVID-19, 9 февраля к числу заболевших прибавилось 3 978 новосибирцев, из них 15 840 – дети. Накануне в Новосибирской области было зафиксировано 3 214 новых случаев коронавирусной инфекции.

«Скончались семь пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 56 лет, 61 год и женщины в возрасте 65 лет, 69 лет, 69 лет, 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 746 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по региону.

В инфекционных стационарах региона сейчас лечатся 3 526 больных коронавирусом, в том числе 185 детей. В реанимации находится 279 человек, 45 нуждаются в искусственной вентиляция лёгких.

В Кузбассе за последние сутки выявлен 1991 случай коронавируса (8 февраля – 1999), семь пациентов от заболевания скончались (8 февраля – девять человек). Медицинскую помощь в регионе получают 18 143 больных с COVID-19.

В Алтайском крае 9 февраля от коронавируса скончалось 19 человек (8 февраля – 16 человек), общая заболеваемость там составляет 159 187 человек. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 2 379 жителей региона. У 221 пациента подтверждена вирусная пневмония. Количество тяжелобольных составляет 342 человек, из них 145 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, 9 февраля правительство Новосибирской области объявило о новых ограничительных мерах против COVID-19. Так, система QR-кодов в регионе распространилась на гостиничный бизнес, а работодатели теперь обязаны перевести на «удалёнку» 30% сотрудников.