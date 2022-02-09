Директор алтайского лесничества стал фигурантом дела о взятке при заготовке елей

В Республике Алтай правоохранители задержали директора Турочакского лесничества по делу о взятке, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как сообщили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 (Получение взятки).

По версии следствия, в ноябре и декабре прошлого года чиновник заключил с лесозаготовителем ряд договоров купли-продажи лесных насаждений. В них обвиняемый незаконно указал, что предприниматель вправе заготовить новогодние ели на территории территории Ушпинского участкового лесничества в урочище «Турочакское».

Отмечается, что за свои действия директор лесничества потребовал 10% от всей суммы выручки, которую лесозаготовитель получит от продажи елей.

«Согласно достигнутой преступной договоренности в указанный период времени директор лесничества самостоятельно выписывал на имя лесозаготовителя квитанции на отпуск новогодних елей в целях создания видимости законности их заготовки и перевозки до покупателей, за что лично частями получил взятку на общую сумму не менее 180 000 рублей от лица, в чьих интересах действовал», — указано в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые задержаны, по их месту жительства и на рабочих местах проведены обыски, допрошены свидетели. В отношении взяткодателя правоохранители завели дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, в настоящее время от фигурантов уголовных дел получены признательные показания.

Напомним, ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении двух должностных лиц Ордынского лесничества. По версии следствия, они за взятку давали предпринимателям разрешение на вырубку Караканского бора, которому планируется присвоить особый природоохраняемый статус природного парка.