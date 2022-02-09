Красноярская прокуратура открыла памятный знак к 300-летию вышестоящего ведомства

Юбилей российской прокуратуры отметили в Красноярске открытием памятного знака, посвящённого прокурорам нескольких поколений. В торжественном мероприятии, которое прошло в среду, 9 февраля, принял участие заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Памятный знак установлен в прокуратуре Красноярского края как дань уважения прокурорам региона. За время существования регионального ведомства — с января 1935 года — 65 её сотрудников были удостоены государственных наград, 111 получили звание почётного работника прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РФ, в мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, прокурор края Красноярского края Роман Тютюник, глава региона Александр Усс, председатель регионального Законодательного собрания Алексей Додатко, а также руководители правоохранительных органов, представители ветеранской организации прокуратуры края и личный состав прокуратуры.

«На протяжении всей своей истории органы прокуратуры служат надежной опорой государства, стоят на страже законности, охраняют общество от несправедливости и произвола. Следуя букве закона, прокуроры наводят порядок во всех сферах жизни. От результата их работы зависит уверенность людей в завтрашнем дне и возможность защиты со стороны государства», — отметил во время торжественного мероприятия заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

За последние десятилетия из прокуратуры Красноярского края «вышли» восемь новых прокуроров субъектов Российской Федерации – Москвы, республик Тыва, Саха-Якутия, Крым, а также Ростовской, Владимирской, Смоленской и Кемеровской областей.

Напомним, в январе в Новосибирске установили памятник бывшему генпрокурору СССР Роману Руденко.