Приговор Евгению Покушалову устоял в апелляции

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор бывшему заместителю руководителя новосибирской клиники имени Мешалкина Евгению Покушалову, которого обвинили в миллиардных растратах при госзакупках. По решению суда он проведёт в колонии общего режима два с половиной года и выплатит штраф 400 тысяч рублей.

Новосибирский областной суд 9 февраля оставил в силе приговор Центрального районного суда бывшему заместителю директора новосибирского Национального медицинского центра имени Мешалкина Евгению Покушалову. Экс-замдиректора клиники в период с 2015-2019 годы совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для семи подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. При этом ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам».

В конце января Советский районный суд Новосибирска предварительно рассмотрел иск прокурора Новосибирской области Якова Хорошева к бывшему заместителю директора новосибирского Национального медицинского центра имени Мешалкина Евгению Покушалову. По информации суда, прокуратура усмотрела нарушение закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». В исковом заявлении надзорное ведомство требует национализировать квартиру площадью 267 кв. м в элитном доме на проспекте Академика Коптюга в новосибирском Академгородке. Прокуратура уверена, что стоимость жилья (около 37 млн рублей) значительно превышает доходы за предшествующие сделке годы как кардиохирурга и его супруги, так и ее родителей-пенсионеров, в чьей собственности находится квартира. Судебное заседание назначено на 17 марта.

Суд также взыскал две квартиры Евгения Покушалова в США, не указанные в его документации о доходах.