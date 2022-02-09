Финансирование научно-образовательного комплекса в Томске увеличили на 20%

На проекты научно-образовательного комплекса (НОК) в Томске в 2021 году было выделено на 20% больше средств, чем годом ранее. Сейчас власти региона готовятся к строительству многофункционального межвузовского кампуса.

Объём финансирования, выделенного на цели томского научно-образовательного комплекса, в 2021 году составил 37 млрд руб. – годом ранее НОК было направлено 31 млрд руб. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Людмила Огородова на пресс-конференции 9 февраля.

По словам Огородовой, внутренние затраты научно-образовательного комплекса на исследования и разработки в минувшем году выросли с 7,3 млрд руб. до 8,4 млрд руб.

«Все эти деньги выиграны в конкурсах и получены на выполнение образовательных и научно-технологических разработок», — цитирует вице-губернатора «Интерфакс».

Напомним, на днях в правительстве Томской области был создан департамент, курирующий создание в регионе многофункционального межвузовского кампуса. Объект будет рассчитан на 10 тыс. мест и включит в себя спортивные подразделения, общественные пространства, а также площадки крупных промышленных компаний. Реализация проекта оценивается в 31 млрд руб., до 2024 года из федерального бюджета на соответствующие цели планируется выделить 18 млрд руб.

Вузовский комплекс Томской области – один из старейших в России. Он начал формироваться с учреждением Томского государственного университета, ставшего первым за Уралом, в 1878 году и был официально открыт в 1888 году. По данным пресс-службы администрации региона по состоянию на 2021 год, в научно-образовательном комплексе обучается более 60 тыс. студентов.