Новосибирская область в этом году планирует построить рекордное количество школ, детских садов и медучреждений. В 2022 году будут введены в эксплуатацию более 70 объектов социальной инфраструктуры. На реализацию строительной программы в бюджетах разных уровней заложена беспрецедентная сумма – порядка 20 млрд рублей.

Правительство региона направило все необходимые ресурсы для выполнения масштабной и приоритетной задачи по строительству новых социальных объектов в этом году. Как отметил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, строительная программа 2022 года предполагает строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры и спортивных сооружений, возведение домов для служебного жилья и детей-сирот. Кроме того, в Новосибирской области будут выполнять программы, которые помогут решить жилищный вопрос разным категориям граждан: работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам.

«В 2022 году правительством Новосибирской области поставлены очень серьезные задачи – по плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как Многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, поселке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и поселке Чаны, театр Сергея Афанасьева. Приоритетным направлением остается строительство учреждений первичного медицинского звена – поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц. В планах – ввод 57 медицинских учреждений, из которых более 40 ФАПов. В целом на строительную программу предусмотрено 19,887 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Мы очень активно взаимодействуем с федеральными ведомствами, участвуем в различных программах, национальных проектах, что ежегодно позволяет увеличивать долю софинансирования из федерального бюджета при строительстве социально значимых для нашего региона объектов», – цитирует Алексея Колмакова пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области строительная программа рассчитана на ближайшие три года. После ее завершения в районах области должны появиться 173 новых социальных объекта.