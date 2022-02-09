Торги по продаже акций «Тяжстанкогидропресса» приостановлены до решения суда

В Новосибирске приостановлены торги по продаже, в частности, акций банкротящегося новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Возобновить процедуру возможно после утверждения арбитражем порядка и начальной цены продажи.

Арбитражный суд Новосибирской области принял обеспечительные меры по делу о несостоятельности ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (ООО СМЦ «Стиллайн»). Определение опубликовано на сайте «Электронное правосудие» 3 февраля. Уточняется, что ходатайство об этом направил учредитель компании и экс-гендиректор «Тяжстанкогидропресса» Николай Степакин.

Согласно документам, Степакин потребовал запретить конкурсному управляющему ООО СМЦ «Стиллайн» и/или организатору торгов, электронной площадке до утверждения судом порядка и начальной цены продажи имущества компании организовывать проведение электронных торгов, в том числе осуществлять прием заявок и задатков, а также проводить торги и заключать прямые договоры купли-продажи какого-либо имущества организации.

«Испрашиваемые единственным участником должника обеспечительные меры необходимы для предотвращения отчуждения в пользу третьих лиц имущества должника, что может повлечь нарушение прав конкурсных кредиторов и иных, участвующих в деле о банкротстве, лиц», — указано в документах.

Суд удовлетворил требования заявителя. Как отмечается в сообщении, опубликованном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, связи с принятыми обеспечительными мерами прием заявок и задатков на электронные торги по продаже имущества компании, назначенные на 16 марта, приостанавливаются до утверждения арбитражным судом порядка и начальной цены.

Отметим, речь идет о торгах по продаже, в частности, 65,3 тыс. бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс». Начальная цена лота составляет свыше 45,3 млн рублей. Кроме них, на торги выставлены принадлежащие компании здания и земельные участки в Новосибирске, инженерные системы, офисная техника, административное здание томского филиала организации и другое.

Напомним, ООО «Стиллайн» является мажоритарным акционером завода «Тяжстанкогидропресса», в котором введена процедура наблюдения по делу о банкротстве. Его доля в уставном капитале общества составляет около 56,25% В феврале прошлого года арбитражный суд Новосибирской области ввел в компании конкурсное производство.