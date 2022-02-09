Суд Железнодорожного района Новосибирска 8 февраля продлил меру пресечения экс-прокурору Дзержинского района Олегу Бушмакину, которого обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По ходатайству старшего следователя первого следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления СКР Евгения Нахтигаля «продлен срок содержания под стражей в отношении Бушмакина О.В. на 03 месяца 11 суток, а всего до 05 месяцев 11 суток, то есть до 21 мая 2022 года», – сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Напомним, Олег Бушмакин был задержан 9 декабря 2021 года, на следующий день его заключили под стражу по обвинению по ст. 290 УК РФ – получение взятки и ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

По данным следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин взял от директора АО «Сибма» Сергея Долгушина через посредников взятку в размере 150 тыс. руб. Эта сумма предназначалась за предоставление материалов процессуальной проверки, которая велась в отношении предпринимателя по факту уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, как считает следствие, в 2018 году бывший прокурор незаконно поручил начальнику районного отела полиции поставить на миграционный учёт иностранного гражданина, тем самым превысив должностные полномочия.

В январе суд отказал экс-прокурору в смягчении меры пресечения и оставил его под стражей.