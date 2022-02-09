Сибирские энергетики закупили автотехнику на 300 миллионов рублей

«Россети Сибирь» закупили 176 единиц автотехники для обслуживания энергообъектов в регионах Сибири и Дальнего Востока на 383,5 миллиона рублей. В течение года компания рассчитывает приобрести ещё более 300 машин.

Как рассказали в сибирском филиале компании «Россети» 9 февраля, в числе приобретённой спецтехники — бурильно-крановые машины, автогидроподъемники, вездеходы «Трэкол», бригадные автомобили высокой проходимости, мульчеры (измельчители), экскаваторы-погрузчики, дизель-генераторные установки, передвижные электростанции и так далее.

«Руководство энергокомпании уделяет особое внимание укомплектованности филиалов спецавтотехникой. Суровая зима, сложные рельефные особенности – это те условия, в которых специалисты трудятсякаждый день. И без спецтехники энергетики буквально как без рук», — прокомментировали в компании.

Как подчеркнули в организации, новая спецтехника поможет быстрее ремонтировать вышедшее из строя оборудование и восстанавливать электроснабжение в случае аварий.

Сейчас в распоряжении энергетиков более пяти тысяч машин, срок эксплуатации которых в среднем составляет 16 лет. Доля новых транспортных средств среди них составляет 3,5%.

В 2022 году компания «Россети Сибирь» планирует приобрести ещё 315 единиц специального оборудования на сумму 840,7 млн руб.