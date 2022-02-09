Новосибирские многодетные семьи смогут потратить семейный капитал по восьми направлениям

В 2022 году многодетным семьям Новосибирской области доступны восемь направлений областного семейного капитала. Мера социальной поддержки реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В 2022 году размер областного семейного сертификата в Новосибирской области составил 116 млн 648 тыс. руб., сообщили в правительстве региона 9 февраля.

Выделенные средства многодетная семья может потратить по одному из восьми направлений, в числе которых – улучшение жилищных условий, покупка автомобиля, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, обучение детей, социальная интеграция в общество ребёнка-инвалида, формирование накопительной части трудовой пенсии родителей, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, а также приобретение компьютерной техники и периферийных устройств.

«Чаще всего многодетные семьи за счёт средств сертификата улучшают свои жилищные условия. Следующая строчка в рейтинге популярности – приобретение автотранспорта», – цитируют в правительстве региона министра труда и социального развития Новосибирской области Елену Бахареву.

По данным ведомства, с начала действия меры поддержки в 2012 году сертификат получили 43 406 многодетных семей региона, воспользовались выплатой 30 854 семей. 21 096 использовали выделенные средства на решение жилищного вопроса, 7 937 купили машину.

Предоставление областного семейного капитала находится на контроле министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Подать заявление на сертификат многодетные семьи могут через портал госуслуг, а также обратившись в МФЦ или центры социальной поддержки населения по предварительной записи. Работает телефон горячей линии: 8-800-100-00-82.

Подробная информация о мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Напомним, в апреле 2021 года власти заявили о готовности реализации оглашенных президентом мер соцподдержки в Новосибирской области.