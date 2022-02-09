МТС начала продажу iPhone по подписке

МТС вместе с компанией Forward Leasing объявили о запуске продаж смартфонов по подписке. Пользователи могут оформить заявку почти на всю актуальную линейку гаджетов Apple — от iPhone SE до 13 Pro Max. В рамках программы подписки клиент получает смартфон за ежемесячную плату.

В отличие от обычной рассрочки, по программе МТС Upgrade клиент в течение года выплачивает только 60% от цены устройства и далее может сделать апгрейд на новую модель по аналогичной подписке. Оставшиеся 40% при этом выплачивать не нужно: достаточно вернуть прежний смартфон и продолжить вносить ежемесячную плату за подписку на новое устройство. Таким образом можно экономить 40% цены смартфона, если каждый год менять его по подписке на новый.

«МТС Upgrade — один из самых удобных способов использования популярных гаджетов, — отметил генеральный директор розничной сети МТС Фарид Камалов. — Ежемесячная плата за подписку будет почти вдвое меньше обычного платежа по рассрочке. А возможность ежегодной бесплатной замены на новый смартфон понравится покупателям, которые привыкли всегда иметь актуальные девайсы в своем распоряжении. Мы верим в успех сервиса и будем делать программу еще доступнее и удобнее».

При желании клиент может не делать апгрейд на новую модель, а выкупить гаджет в собственность. В любой момент можно внести весь остаток разом или просто продолжить платить по графику, пока стоимость смартфона не погасится полностью.

Оставить заявку на оформление программы МТС Upgrade можно в любом магазине МТС, а также на сайте партнера проекта, компании Forward Leasing. В последнем случае процесс оформления происходит полностью онлайн и занимает несколько минут. После того, как заявка будет одобрена, можно выбрать на карте любой магазин МТС и прийти в него за новым iPhone — сотрудники выдадут смартфон за пару минут, все необходимые документы оформляются в электронном виде.

Пользователем сервиса может стать абонент любого оператора, достигший 18 лет и имеющий гражданство РФ.