У губернатора Новосибирской области подтвердили коронавирус

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции, об этом он сообщил в социальных сетях в среду. Накануне глава региона жаловался на повышение температуры.

О положительном результате теста на COVID-19 губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в Facebook 9 февраля.

«Сегодня пришёл результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают!» — написал Андрей Травников в соцсети.

Напомним, накануне у новосибирского губернатора поднялась температура, в связи с чем глава региона отправился на самоизоляцию.

В декабре Андрей Травников сообщал журналистам о том, что прошёл ревакцинацию от COVID-19. Губернатор привился препаратом новосибирского ГНЦ «Вектор» «ЭпиВакКорона» в апреле 2021 года.

8 февраля также стало известно о госпитализации председателя СО РАН, академика Валентина Пармона, заболевшего коронавирусом.

Ранее также сообщалось о том, что «ковид-сертификат» можно будет получить на основании наличия антител к коронавирусу. Такая возможность появится у россиян 21 февраля.