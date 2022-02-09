«Ковид-сертификаты» начнут выдавать россиянам по наличию антител

Сертификаты о наличии антител к коронавирусу начнут выдавать в России с 21 февраля – соответствующий приказ минздав РФ опубликовал во вторник. Документ, полученный на основании медицинского исследования, будет действовать полгода.

Россияне смогут получить сертификат о наличии антител к коронавирусной инфекции, полученных в результате вакцинации или перенесённого заболевания.

Как следует из приказала минздрава РФ, опубликованного на портале правовой информации, такая возможность появится с 21 февраля.

«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трёх календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг», — сообщили в пресс-службе минздрава РФ 8 февраля.

Документ будет действовать в течение полугода, при этом его повторный выпуск не предусмотрен. Сертификат будет доступен как на русском, так и на английском языке.

В свидетельство о наличии антител к COVID-19 войдут данные о дате прохождения теста, медорганизации и методе исследования, а также номер записи о пациенте на портале госуслуг.

О возможности приобретении сертификата, свидетельствующего о наличии антител к коронавирусу, в середине января сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она рассказала, что такой документ россияне смогут получать уже с февраля.

Напомним, по данным на 8 февраля в Новосибирской области коронавирусом заболели за сутки более трёх тысяч человек.