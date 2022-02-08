Новосибирский метрополитен изменил график работы из-за коронавируса

Поезда новосибирского метро стали ходить реже на одну минуту – такую меру руководство подземки ввело в связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена 8 февраля.

Новосибирский метрополитен перешёл на так называемый вариативный график движения поездов, увеличив время ожидания транспорта на одну минуту. Как сообщает пресс-служба организации, такая мера введена из-за снижения пассажиропотока в результате роста заболеваемости коронавирусом.

«Дополнительное время ожидания составляет около одной минуты, при этом наполняемость вагонов в связи с уменьшением числа пассажиров по сравнению с прежним расписанием не увеличилась», — сообщили в Новосибирском метрополитене во вторник, отметив, что в утренние и вечерние часы пик сохранится максимальное число поездов.

Ранее сообщалось о том, что за последние сутки в Новосибирской области зафиксировано более трёх тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, а учреждения здравоохранения региона работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки.