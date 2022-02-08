Экс-глава «Сибэлектротерма» может быть привлечён к субсидиарной ответственности

Юлия Моисеева
 
Олег Кузьмин
Фото Михаила Перикова

Арбитраж вновь рассмотрит возможность привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ОАО «Сибэлектротерм» Михаила Кузьмина в рамках дела о банкротстве предприятия.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение областного арбитража и Седьмого арбитражного апелляционного суда, подразумевающее отказ от привлечения к субсидиарной ответственности  Михаила Кузьмина, одного из контролирующих лиц ОАО «Сибирский завод электромеханического оборудования».

«Сибэлектротерм» был признан банкротом в феврале 2017 года. В октябре 2018 года промышленную зону «Сибэлектротерма» взяло в управление АО «Завод «Экран», входящее в состав РАТМ Холдинга.

Как следует из данных информационной базы «Федресурс», возможность наложения субсидиарной ответственности на Михаила Кузьмина вновь рассмотрит арбитражный суд Новосибирской области.

В январе 2021 года в отношении АО СКБ «Сибэлектротерм» в рамках дела о банкротстве был наложен арест на всё недвижимое имущество предприятия. Под обеспечительную меру также попал контролирующий организацию Михаил Кузьмин. Это определение суда неоднократно обжаловалось.

Напомним, что по делу о хищении станков на заводе осенью 2020 года  был привлечен к уголовной ответственности бывший генеральный директор «Сибэлектротерма» Олег Утиралов.

 

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