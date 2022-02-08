Эксперты назвали самую закрытую мэрию в Сибири

Аналитики сравнили степень открытости сибирских городских администраций, проанализировав их активность в социальных сетях и состояние официальных сайтов. Лидером по этим показателям стала мэрия Омска, а в аутсайдерах оказался муниципалитет Норильска, заблокировавший возможность комментирования «ВКонтакте» и в Instagram.

Специалисты Алтайского центра политического консалтинга (ЦПК), основателем которого является алтайский политолог Екатерина Сергеева, проанализировали открытость администраций сибирских городов, взяв в качестве основных показателей состояние их официальных сайтов и активность в социальных сетях в декабре 2021 года. Максимальная оценка по первому критерию составила 10 баллов, по второму – 20 баллов.

Как выяснили аналитики, наибольшей открытостью отличилась мэрия Омска, набравшая 26,5 баллов из возможных 30. В тройку лидеров также вошли Томск (26 баллов), Барнаул (25,5 балла), а также Красноярск (24 балла), который за год улучшил свои результаты заметнее всего, поднявшись с четвёртой на 12-ю строчку этого рейтинга.

В число аутсайдеров вошли Норильск (12 баллов), Рубцовск (14,5 балла), Прокопьевск и Ачинск (по 15,5 балла). Как отметили эксперты, администрация Норильска закрыла возможность комментирования своих записей в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

Среднюю степень открытости специалисты зафиксировали у муниципалитетов Братска (20,5 балла), Иркутска и Новосибирска (по 20 баллов), Абакана и Ангарска (по 19 баллов), Новокузнецка (18,5 балла), Бердска (18 баллов), ЗАТО Северск (17,5 балла) и Кызыла (16,5 балла).

В числе недостатков информационных ресурсов, обеспечивающих открытость администраций, эксперты отметили сложности с поиском данных на сайтах, а также «заброшенность» и отсутствие аккаунтов в тех или иных социальных сетях. При этом аналитики подчеркнули, что эти признаки не свидетельствуют о нежелании властей общаться с населением и объясняются отсутствием специалистов, низким уровнем зарплат и большой загруженностью сотрудников.

Напомним, что в конце прошлого года Норильск также попал в число аутсайдеров по итогам реализации федеральной программы «Чистый воздух».