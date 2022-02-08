Новосибирцы вложили в негосударственную пенсию в 4,5 раза больше средств по сравнению с прошлым годом

СберНПФ подвел итоги продаж индивидуальных пенсионных планов за 2021 год. За 12 месяцев прошлого года объем средств, которые вложили клиенты СберНПФ из Новосибирска в ИПП, вырос в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом.

«Индивидуальный пенсионный план позволяет не только копить на жизнь после 60-65 лет, но и приучает новосибирцев к финансовой дисциплине: если откладывать на него деньги регулярно с 30-35 лет, можно практически не потерять в доходах после выхода на пенсию, – комментирует заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Ольга Коновалова. – Средний чек по договору ИПП в Новосибирске сейчас составляет 1,2 тыс. рублей в месяц».

Всего в прошлом году новосибирцы вложили в инструмент для долгосрочных накоплений по новым и старым договорам 120 млн. рублей. Это больше аналогичных показателей 2020 года в 4,5 раза. Большую часть этой суммы инвестировали клиенты, которые открыли ИПП в 2021 году.

«Россияне стали вдумчивее и ответственнее подходить к выбору инвестиционных продуктов и всё чаще обращают внимание на качество сервиса и удобство услуг. Неслучайно на цифровых площадках Сбера заключается уже 40% договоров по индивидуальным пенсионным планам – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Благодаря цифровизации пенсионные продукты стали ещё более понятными. Важно, что россияне начинают активно подключать ИПП – надёжный инструмент для долгосрочных накоплений, которые формируются за счёт регулярных взносов. Это говорит о том, что всё больше людей осознаёт необходимость вложений на перспективу».

Всего за январь-декабрь 2021 года россияне заключили почти 65 тысяч новых договоров по ИПП. Это на 40% больше аналогичных показателей 2020 года.

«Продажи пенсионных программ в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это своего рода термометр, который показывает, есть ли у россиян интерес к пенсионным сбережениям, – говорит генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. – Интерес не просто есть – он растет, причём не только количественно, но и качественно: если в 2020 году первоначальный взнос на индивидуальные пенсионные планы на онлайн-площадках составлял 4 тыс. рублей, то теперь он достигает 10 тыс. рублей. И характерно, что накоплениями на пенсию всё чаще интересуется молодёжь: более трети клиентов, открывающих ИПП в «СберБанк Онлайн», — это люди 25–34 лет».

Росту диджитал-продаж способствовали онлайн-сервисы, на развитие которых фонд делает особую ставку. Так, в начале 2021 года СберНПФ запустил цифровую «Пенсионную витрину», которая показывает пользователям размер их персональной пенсии на текущий момент, стимулируя клиентов позаботиться о своём финансовом будущем самостоятельно.