Центральный районный суд Новосибирска 8 февраля приговорил журналиста Николая Сальникова к двум годам условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба судебного ведомства.

Центральным районным судом Новосибирска Николай Сальников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 (покушение на преступление) и ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Журналисту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в размере 50000 рублей. В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ наказание он будет отбывать условно с испытательным сроком два года.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, Сальников Н.В. освобожден из-под стражи из зала суда немедленно», – говорится в релизе Центрального районного суда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Николая Сальникова и известного новосибирского бизнесмена Сергея Проничева задержали в апреле 2021 года, им инкриминировали вымогательство и мошенничество. СМИ высказывали предположение, что задержание могло быть связано со скандальным роликом, который сделал журналист. В нем он обвинил лиц, связанных со спортивным клубом «Успех», в противоправных действиях. В августе прошлого года суд Центрального района Новосибирска ужесточил меру пресечения по отношению к журналисту, заменив ему домашний арест на содержание под стражей.