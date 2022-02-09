Новосибирский дилер Mercedes-Benz вступил во французскую сеть EUROREPAR

Основанная Андреем Бецем компания «СТС-Автомобили», официально представляющая в Новосибирске JEEP и Mercedes-Benz, заключила договор о вступлении в международную сеть автосервисов EUROREPAR CAR SERVICE.

Как стало известно «Континенту Сибирь», компания «СТС-Автомобили», официально представляющая Mercedes-Benz в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также Jeep в Новосибирской области, вошла в сеть EUROREPAR CAR SERVICE. Сервис под этим брендом был запущен на базе дилерского центра JEEP на Большевистской. Напомним, что первоначально этот салон строился под бренд Mercedes-Benz, однако с конца 2019 года служит постоянным решением для марки JEEP.

EUROREPAR CAR SERVICE входит в состав автомобильного концерна Stellantis, который объединяет марки Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, FIAT, Chrysler, Jeep, RAM Trucks, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth.

«Одна из стратегий дальнейшего развития нашего дилерского центра на Большевистской была в том числе связана с запуском мультибрендового сервиса. В том числе как логичное дополнение к автомобилям с пробегом, которые помимо новых автомобилей JEEP, представлены в салоне. Так как своего опыта по мультибрендовому сервису мы не имели, то изначально присматривались к различным франшизам в этой сфере, – рассказывает генеральный директор «СТС-Автомобили» Павел Костенко. – При этом мы не видели и не видим себя, как одна из сотен франшиз «гаражного» характера. Я имею в виду те франшизы, представители которых могут быть обычными «гаражными» мастерскими, пусть и под вывеской известного бренда. Мы искали для себя что-то более премиальное, возможно с европейским уклоном, то, что было бы близко нам по опыту работы и по логике представленности. В эту концепцию как нельзя лучше укладывается сеть EUROREPAR CAR SERVICE. Во-первых, это европейская сеть, во-вторых это сеть от автомобильного концерна (Stellantis), то есть по сути дилерская, а именно такого подхода мы всегда и придерживались. А когда такая сеть является частью огромной группы Stellantis, в том числе представителями который мы являемся, будучи дилером JEEP, то безусловно тут, что называется, все звезды сошлись».

По его словам, одно из главных отличий сети – это собственные запасные части и расходные материалы. При этом линейка представленных автопроизводителей не ограничивается брендами, входящими в концерн Stellantis, то есть представлены также запчасти на китайские и японские авто.

Говоря о возможности запуска EUROREPAR CAR SERVICE в других городах присутствия дилера (Томск, Кемерово), Павел Костенко отмечает, что на текущем этапе компания планирует сосредоточиться на отработке франшизы в Новосибирске.

Напомним, что в августе 2020 года сеть EUROREPAR CAR SERVICE говорила о намерениях расширять свои позиции в Сибирском федеральном округе. «В 2021 году в Сибири будет не менее 30 сервисов EUROREPAR CAR SERVICE», — отмечал «Континенту Сибирь» в 2020 году руководитель отдела развития сети EUROREPAR CAR SERVICE Александр Кучеров. Тем не менее, согласно сайту компании, пока в СФО у сети менее 10 СТО. Среди регионов Сибири EUROREPAR CAR SERVICE представлена в Новосибирске («Луна Авто», «Патриот Авто»), Красноярске («Францавто»), Омске («Брино-авто»), Барнауле («Эксперт), Иркутске («Марсель Авто»), Кемерове («Автодоктор»). Среди партнеров в том числе фигурируют сервисные станции действующих официальных дилеров Peugeot, в частности «Луна Авто», «Патриот Авто», «Марсель Авто».

Стоит отметить, что крупнейшими сетями СТО в Сибири можно считать Fit Service, «Вилгуд», REAKTOR, «Белый сервис». Ранее основанная в Новосибирске сеть автосервисов Fit Service анонсировала планы открыть в 2022 году еще 45 станций и выйти на общую выручку в 7 млрд рублей.

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