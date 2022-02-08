Какие доходы поступают в казну Новосибирской области от управления имуществом и землей в регионе, на какой стадии находятся переговоры по передачи земель военного городка в центре Новосибирска, чем завершились громкие уголовные дела по махинациям с землей, в интервью «Континенту Сибирь» рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области РОМАН ШИЛОХВОСТОВ.

– Роман Геннадьевич, наша встреча проходит в начале года. Давайте подведем итоги работы департамента в 2021 году. Что планировали, что удалось реализовать?

– 2021 год для нашего региона с экономической точки зрения был достаточно позитивным, несмотря на ситуацию с пандемией. Налоговые поступления, собственные доходы области выросли. Мы тоже внесли свою толику.

В прошлом году план по доходам, которые администрирует наш департамент, перевыполнен более чем на 150% – в областной бюджет поступило 270 млн рублей. Из них 66 млн от приватизации областного имущества. Самый большой доход – 168 млн рублей – поступил от аренды земельных участков. Еще 12,5 млн – это неустойки, пени и штрафы по договорам. Кроме того, в 2021 году нашему департаменту переданы полномочия по утилизации госавтотранспорта. И даже такой эксклюзивный вид деятельности принес 7,5 млн рублей в бюджет.

Справка. В функционал департамента по имущественным и земельным отношениям Новосибирской области входит распоряжение и управление государственной собственностью, управление государственными земельными ресурсами и контроль. В 2016 году по закону Новосибирской области №27 ему передали полномочия по не разграниченным землям в рамках Новосибирской агломерации.

Также департамент ведет перечень объектов недвижимости, которые облагаются налогом согласно статье 378.2 Налогового кодекса. Мы обследуем объекты, и если устанавливаем, что, например, в здании какого-нибудь заводоуправления общей площадью более 3000 квадратных метров более 20% площадей используются как офисно-торговые, мы добавляем его в перечень. За 2021 год нами было обследовано 355 объектов общей площадью 309 тысяч квадратных метров. Из них 292 объекта были дополнительно включены в этот перечень, что по предварительным данным будет приносить в консолидированный бюджет области около 70 миллионов рублей.

В 2021 году нам удалось вовлечь в хозяйственный оборот 2000 гектаров земли.

– В 2020 году много писали об уголовном деле в отношении бывшего заместителя руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта, обвиняемого в махинациях с землей. Чем закончилась эта история?

– Для нас это был долгий процесс. Дмитрий Ламерт получил реальный срок. Из установленных судом незаконно похищенных земельных участков мы вернули 1580 гектаров. К сожалению, еще 70 га не удалось вернуть, так как суд признал физических лиц добросовестными пользователями.

ДИиЗО провел торги по возвращенным судом гектарам, и теперь бюджет Новосибирского района будет получать дополнительно за аренду земель сельхозназначения порядка 30 млн в год.

– Для района это хорошие деньги.

– Если еще учитывать, что это долгосрочная аренда, то район только выиграл. Так что, это был знаковый процесс для области.

– Прошлый год для вас ознаменовался и тем, что Новосибирский районный суд признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка с захоронениями Клещихинского кладбища в Новосибирском районе.

– Тут надо сказать спасибо прокуратуре. Благодаря помощи и поддержки областной прокуратуры и прокуратуры Новосибирского района мы вернули 74 га в собственность региона. До вмешательства прокуратуры суды общей юрисдикции отказались принимать решения в нашу пользу по искам в отношении физических лиц. Именно тогда разразился скандал. Господин Болховитов, проживающий в Москве, оформил на себя 74 га, на которых находятся захоронения действующего кладбища. Суды признали его добросовестным правообладателем. Болховитов, окрыленный победой в судах, пришел в мэрию и заявил свои права и требования: либо предоставляйте финансовую компенсацию, либо освободите территорию. Просто слов нет. Поэтому прокуратура подключилась, и, благодаря нашим совместным усилиям, удалось вернуть 74 га.

– Перманентные скандалы с землей возникли, когда главы муниципалитетов получили полномочия по распоряжению землей, то остров продадут, то еще какие-то нарушения. Может ли ваш департамент повлиять на распродажу земли в муниципальных образованиях Новосибирской области?

– Как раз такие нарушения послужили принятию областного закона №27, согласно которому область забрала на себя права распоряжаться землей. Нарушения в этой сфере увеличились после того, как в марте 2015 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс. Законодатель обязал передать распоряжение неразграниченной землей даже с уровня района на уровень сельсоветов, и там началось… Теперь благодаря ОЗ-27, мы прекратили эти нарушения. Кроме того, мы много и плотно работали с прокуратурой. Хочу поблагодарить в то время прокурора Новосибирского района, а теперь прокурора города Бердска, Андрея Юрьевича Кузнецова. Это очень грамотный специалист, он хорошо разбирается в земельных отношениях. Мы вместе с ним вернули сотни гектаров, которыми незаконно распорядились главы поселений. По некоторым из них возбуждены уголовные дела. Мошеннические схемы используют и обычные граждане, вход идут подложные документы, подкуп кадастровых инженеров и тому подобное. Теперь, когда вся земля в государственном управлении, нарушений стало меньше.

– В августе прошлого года стало известно, что министр обороны РФ принял решение о передаче Новосибирской области земельных участков, которые военное ведомство не использует. В поле зрения у нас оказался по понятным причинам военный городок №17.

– Территория военного городка №17 – это самая сложная история. Началась она в 2013 году. Министерство обороны передало в собственность Новосибирской области гарнизонный дом офицеров (ГДО), стадион и бассейн «Спортивного клуба Армии» (СКА). В отреставрированном историческом здании ГДО создан шикарный интерактивный музей «Россия – Моя история», что позволило там сделать центральную дорогу. Собственно говоря, это единственное приличное место в военном городке. Потом построили фехтовальный центр, за счет инвестора по МИП строится центр экстремальных видов спорта, и за бюджетный счет сейчас идет восстановление бассейна.

Ситуация начала обострятся с катастрофическим обрушением исторических памятников. На самом деле, военный городок – это единственное в Новосибирске современное место, где комплексно сосредоточены исторические памятники. И мы начали вести переговоры с минобороны РФ об их передаче в региональную собственность. А затем встал вопрос в принципе о территории. Она сегодня заброшена. Жилой фонд, который на ней находится, частично остался за минобороны, частично передали мэрии. Люди живут без социальной инфраструктуры, которая должна быть в крупном мегаполисе. Там нет ни школ, не магазинов, ни нормальных дорог. Были долгие переговоры, наш губернатор Андрей Александрович Травников уделяет большое личное внимание этому вопросу и неоднократно встречался с руководством министерства обороны РФ.

В Минобороны РФ выразили готовность передать в собственность Новосибирской области военный городок, но не безвозмездно. Мы удивились такому подходу, но согласились обсуждать. Но для этого надо было конкретно определить территорию минобороны. Эту работу поручили региону. Серьезное содействие нам оказал командующий 41-й общевойсковой армии, отдельные подразделения которой дислоцируются в военном городке №17. Мы совместно провели полную инвентаризацию и выявили там порядка 47, по-моему, гектаров земли, которая никак не используется. Там заброшенные развалившиеся здания, запущенная территория. Командующий утвердил схему и подтвердил, что эта территория министерству обороны не нужна. И дальше вновь пошли переговоры. Мы старались убедить департамент военного имущества военного ведомства в том, чтобы нас не сравнивали с коммерческими структурами. Для нас эта история не коммерческая, а социальная. В рамках освоения территории консолидированному бюджету необходимо будет вложить порядка 10 млрд рублей на создание социальной инфраструктуры на этой территории.

Нельзя допустить, чтобы застройщики выкупили самые ликвидные участки, чтобы, как арбузную мякоть ложкой вырезали, а на консолидированный бюджет легли огромные расходы. Так не пойдет. Продавать землю с условием, что застройщик будет строить всю необходимую инфраструктуру, не реально. Это очень дорогостоящее обременение. Поэтому обсуждалась цена передачи. Постепенно пришли к взаимопониманию, и даже начался процесс заключения соглашения.

В прошлом году министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу обратился ко всем регионам с просьбой помочь с ремонтом военкоматов. Они, конечно, в удручающем состоянии. Наш областной военком посчитал, что для этой цели потребуется приблизительно 1 млрд рублей. 5 августа, во время встречи министра обороны с губернатором, Андрей Александрович (Травников) предложил объединить эти две истории – субъект РФ выкупает землю военного городка, и министерство на эти деньги проводит ремонт, либо Новосибирская область за свой счет ремонтирует военкоматы, а территорию городка нам передают бесплатно.

Министр обороны идею поддержал. Более того, министерство обороны рассказало об этом в прессе. Но департамент военного имущества в своем письме в адрес правительства Новосибирской области выразил иное мнение, так как в его задачи входит реализация непрофильного и неиспользуемого имущества. И хотя наше предложение поддерживает подразделение, которое отвечает за военкоматы, на сегодняшний день решение проблемы остановилось. Поэтому, думаю, что в ближайшее время будут и письменное обращение в минобороны, и личные встречи, чтобы ситуацию прояснить.

– Несколько земельных участков, по всей видимости, передали ДОМ.РФ. На его сайте регулярно появляются сообщения о подготовке аукционов.

– Правительственная комиссия передала 8 участков на территории военного городка №17 «ДОМ.РФ» на реализацию. И по нормативным документам, финансовый институт обязан включать эти участки в планы реализации. Но пока «ДОМ.РФ» прислушивается к нашим доводам, что продавать отдельные участки земли нецелесообразно.

– А если не послушают?

– У нас есть градостроительные механизмы, как этому воспрепятствовать. Когда речь идет о серьезных деньгах, о серьезной стройке, понятно, что и на «ДОМ.РФ», и на минобороны выходит множество инвесторов, которые хотят выжать, как лимон, эту территорию. Но мы объясняем, что это недопустимо.

– В новосибирском деловом сообществе тоже постоянно обсуждают перспективы военного городка. Существует несколько концепций его развития.

– У нас создана рабочая группа при губернаторе по реновации военного городка под руководством первого зама главы региона Юрия Федоровича Петухова. На заседаниях группы все нюансы были разобраны, и призвали эту тему не муссировать. Сначала надо решить проблему передачи земли. Сегодня она в подвешенном состоянии.

– А кто будет ремонтировать исторические здания? В бюджете найдутся на это средства?

– Есть комплекс решений. Что-то восстанавливать будет бюджет. Например, у нас есть план создать на территории одной из казарм музей Александра Покрышкина. Полагаю, что какие-то другие музейные направления тоже будут созданы за счет области. Что касается восстановления казарм, то тут возможен механизм ГЧП. По предварительным подсчетам, на восстановление каждой казармы необходимо порядка 150 млн рублей. Но инвестор не пойдет в депрессивную территорию. Он придет, только понимая, что там будет наводиться порядок, что будет жилье, будет благоустройство, будут культурные пространства. Поэтому мы и говорим о комплексности. Нельзя делить территорию: там взять кусок, там кусок. Это будет катастрофа. Вот почему мы политически бьемся за это.

– Как обстоят дела с землями Академгородка?

– Сейчас на рассмотрении согласование второй очереди Новосибирского Академпарка. Это федеральная земля, и мы добились права управления данной территорией.

Плюс очень плотно взаимодействуем с Миннауки и высшего образования РФ по территории, на которой находится лыжная база Алика Тульского. Территория федеральная. Лыжня там соответствует всем категориям, неслучайно там ежегодно проводится «Лыжня России». Но земля не оформлена, просто сельхозполя не более того. И сама лыжная база, подсобные помещения не отвечают современным требованиям. На сегодняшний момент есть решение губернатора, что область построит современную лыжную базу. Но для этого мы должны эту федеральную землю получить в собственность региона. С миннауки договорились, земельный участок и под строительство лыжной базы, и под саму лыжню отмежеван. Сделали все за свой счет, собрали документы и будет издан приказ. После этого запустим процедуру передачи территории в собственность Новосибирской области. Надеюсь, там будет реализован хороший проект. Вообще в планах сделать круглогодичное использование лыжной базы.

В Академгородке очень остро стоит вопрос парков. Все так удивляются, ведь городок построен в лесу. В том то и дело, что там просто дикий лес, без освещения, тропинок, лавочек. А Академгородку нужны благоустроенные парки. А для этого необходимо решить вопрос собственности на землю.

– Одно из социальных направлений, которым занимается департамент, это предоставление земельных участков для отдельных категорий граждан. Как эта задача решается?

– В свое время мы сделали серьезный рывок, когда создали единую систему ведения очереди льготных категорий граждан. Когда я возглавил департамент в 2011 году, губернатор поручил разобраться с вопросом предоставления земельных участков и правильности ведения очереди. В то время там был полный хаос. Очередь вели главы сельских поселений, единых правил не существовало. Мы вынуждены были обнулить все старые очереди, потому что их невозможно было оформить. Зато теперь исчезли вопросы по изменению номера очередности, потому что все ведется в электронном виде. Любые изменения оставляют след. Но, тем не менее, вопрос злободневный.

В прошлом году мы сформировали порядка 1000 различных участков в сельсоветах Новосибирской области. И запросили в региональном министерстве социального развития, которое ведет эту очередь, контактные данные людей, обратившихся за землей. Но мы столкнулись со странной вещью. После того, как мы разослали тысячу уведомлений, за год к нам обратились за земельными участками только порядка 500 человек. Остальные уведомления словно канули в Лету.

– Может, это были удаленные участки, и люди ими не заинтересовались?

– Мы предлагаем в востребованных местах: в Колывани, Каменском и Раздольненском сельсоветах. Вообще мы внимательно разбирались с этим вопросом, и даже будем вносить поправки в наш областной закон. Есть две основных причины отсутствия обратной связи от очередников. Во-первых, поддержание актуального адреса и телефона для связи – это дело самих граждан. И некоторые из них не сообщают, что их контактные данные изменились. Во-вторых, кто-то просто отмалчивается, не сообщает, что отказывается от предложенного участка.

– Люди давно поняли, что выделение земли на льготных условиях не панацея. Построить дом дорого, еще дороже подвести инженерные сети.

– Сегодня речь идет только о предоставлении земельных участков под дачи. Потому что при выделении земли под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) мы столкнулись с серьезной проблемой по обеспечению инфраструктурой этих территорий. В поселке Садовом под Новосибирском 700 с лишним участков было предоставлено еще в 2011 году, и до сих пор мы только заканчиваем обеспечение поселка инфраструктурой. Сумма уже подбирается к 2 млрд рублей. Это дороги, водопровод, электричество, канализация, газ и так далее. Это направление нереально развивать без федеральной программы. Все регионы об этом говорят. В настоящий момент президент дал поручение правительству изучить проблему и заняться ее комплексным решением. Мы надеемся, что это выльется в федеральную программу по выделению денег на создание инфраструктуры на территориях для ИЖС. Потому что это главное, что тормозит. У нас нет дефицита земли, у нас нет денег на создание инфраструктуры.

– В прошлом году в деловых кругах Новосибирска обсуждался вопрос о передаче полномочий по управлению земельными ресурсами с муниципального уровня на областной. Как вы относитесь к этой идее, насколько такое развитие событий реально?

– Такие высказывания были. Тут стоит напомнить, что когда принимался 27 закон, мы как раз все городские округа – Новосибирск, Бердск, Кольцово, Обь, Искитим и Краснообск – исключили из Новосибирской агломерации. Они не попали в нашу юрисдикцию. Это связано, в том числе, и с тем, что земельный вопрос тесно связан с градостроительной деятельностью. Если и эти полномочия у города забрать, то что останется Новосибирску?

Есть еще проблема с точки зрения трудозатрат. Сегодня штат департамента – 70 человек. Для сравнения, в городе в этой сфере работают с учетом подведомственных учреждений более 200 человек. Поэтому, когда заходят такие разговоры, я спрашиваю тех же депутатов, готовы ли мы создать еще три таких департамента, как наш? Так что этот вопрос больше политический, чем экономический.