Более 3 тысяч жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 3 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались пятнадцать человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались девять мужчин в возрасте от 49 до 87 лет, а также шесть женщин в возрасте от 55 до 82 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 419 человек, в том числе 195 детей. В отделениях реанимации находятся 277 человек. Аппарат ИВЛ требуется 25 пациентам.

За сутки коронавирус выявили у 3 214 человек, 418 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зарегистрировано 120 028 случаев COVID-19. 78 038 пациентов выздоровели, 4 739 скончались.

Отметим, учреждения здравоохранения Новосибирской области работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки. За прошедшую неделю служба скорой помощи выезжала 18 703 раза, а в службу 122 поступило 153 058 обращений, что соответствует примерно 5% жителей региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация. Поставить прививку от заболевания могут как взрослые, так и подростки. По словам новосибирского ученого Сергея Нетесова, вакцинация защищает от тяжелого течения инфекции и болезни.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что председатель СО РАН Валентин Пармон находится в больнице с коронавирусной инфекцией. 8 февраля стало известно об уходе на самоизоляцию губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. У него поднялась температура, однако диагноз пока не известен.

Как сообщает стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Кузбассе выявили 1 851 случай заражения коронавирусом, от заболевание умерли девять человек. В Красноярском крае за день COVID-19 подтвердился у 5 011 человек, скончались четырнадцать пациентов. В Омской области коронавирус выявлен у 2 334 жителей региона, умерли пятнадцать человек.

В Томской области за сутки зарегистрировали 995 случаев заражения COVID-19, скончались три человека. В Алтайском крае за день коронавирусная инфекция выявлена у 3 762 человек, от заболевания умерли шестнадцать пациентов. В Республике Алтай за сутки зафиксировали 197 случаев заражения коронавирусом.