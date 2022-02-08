Клуб предпринимателей Дмитрия Педенкова отметил день рождения

В конце января свой четвёртый день рождения отметил новосибирский клуб предпринимателей Дмитрия Педенкова.

26 января в 14.00 в ресторане «МЁД» (Бизнес-центр «Гринвич, улица Красноярская, 35, 2 этаж) новосибирский бизнес-клуб Дмитрия Педенкова организовал обучающий семинар для предпринимателей и владельцев бизнесов, приуроченный к четырёхлетию сообщества.

Основатель клуба имеет богатый опыт собственной предпринимательской активности. Он является собственником сети магазинов «Радиотехника», оптового поставщика электроники «Сигналэлектроникс». Неформальное объединение предпринимателей, созданное Дмитрием Педенковым в 2018 году, предназначено исключительно для таких же владельцев собственного бизнеса, как и он.

Бизнес-клуб предлагает участникам улучшение собственных управленческих компетенций, а также внедрение на их предприятиях эффективной технологии управления через посещение семинаров реальных успешных бизнесменов и взаимный обмен опытом. Сообщество приветствует продвижение на своих площадках компаний участников, организацию совместных бизнес-проектов и обмен полезными контактами.

За шесть с половиной часов они успели обсудить с Игорем Мальцевым фундамент продаж для 2022 года, с Артёмом Старыгиным – переход на позицию владельца, а с Виталием Дорофеевым – недельную отчётность ТОПов. Вячеслав Дель рассказал участникам семинара об основных особенностях создания исходящего и входящего потока при движении к цели, а Виктория Корнева посвятила их в основные тенденции образования будущего.

Поздравить известный в городе клуб предпринимателей с днём рождения и послушать наставления приглашённых спикеров пришли более 60 гостей.