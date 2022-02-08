На втором предприятии «Кузбассразрезугля» внедрена цифровая радиосвязь

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: На втором предприятии «Кузбассразрезугля» внедрена цифровая радиосвязь

На Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введена в промышленную эксплуатацию цифровая система технологической радиосвязи. Современная технология позволяет обеспечить высокое качество сигнала в любой точке предприятия и повысить безопасность персонала при ведении горных работ.

Как рассказали в компании, Кедровский разрез стал вторым филиалом угольной компании, где реализован проект: в 2019 году цифровая радиосвязь была запущена на Бачатском угольном разрезе. Внедрённая система заменила аналоговую радиосвязь, построенную на базе технологий 80-х годов прошлого века.

Новый формат связи на Кедровском разрезе реализован на базе вышек сотовой связи, на которых дополнительно были установлены антенны цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Tier III и модули с оборудованием. Устойчивость и высокое качество технологической радиосвязи на территории всего филиала обеспечивают четыре базовые станции, пятая смонтирована на обогатительной фабрике предприятия.

На втором предприятии «Кузбассразрезугля» внедрена цифровая радиосвязь - Фотография

Помимо стандартного для радиосвязи набора функций, новая система позволяет создавать группы из нескольких абонентов (по аналогии с чатами в мессенджерах), которые могут общаться в эфире параллельно, не мешая друг другу. Технология также отслеживает местонахождение работника и горнотранспортного оборудования по координатам GPS и ГЛОНАСС, что при проведении, например, взрывных работ помогает исключить возможность пребывания в опасной зоне техники и людей.

«Цифровая радиосвязь обладает важной для обеспечения промышленной безопасности функцией: по позиционированию радиостанции можно узнать местоположение человека, – прокомментировал главный энергетик филиала «Кедровский угольный разрез» Алексей Чулынин. – При этом функция ManDown помогает определить, человек находится в вертикальном или горизонтальном положении — что означает, всё ли с ним в порядке. Внедрение новой технологии осуществляется в рамках Многофункциональной системы безопасности, которая сегодня создаётся в компании».

Сегодня на Кедровском разрезе запущены в эксплуатацию 317 радиостанций нового формата — 136 переносных и три стационарные, а также мобильные. В 2022 году планируется внедрить системы цифровой технологической радиосвязи ещё на двух разрезах УК «Кузбассразрезуголь» — Краснобродском и Калтанском.

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