БАД для спортсменов и диабетиков разработали в Академгородке

8 февраля Новосибирский институт органической химии (НИОХ) СО РАН рассказал о разработке новой биологически активной добавки, которая предназначена для спортсменов и диабетиков.

Синтез химических соединений, на основе которых впоследствии создают новые лекарственные препараты, является одним из ключевых направлений научной работы Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН. Ряд свежих результатов в этой области руководство института представил 8 февраля 2022 года в ходе пресс-конференции, посвященной современным разработкам в сфере медицины и биотехнологий. В их числе – препарат, созданный на основе соединения урсоловой кислоты и экстракта левкои по запросу спортивного сообщества.

«Это сочетание двух фитогормонов изначально рассматривалось нами как аналог химических стероидов, также ускоряющий рост мышечной массы и повышающий выносливость, но не обладающий их негативными побочными эффектами», – рассказала директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская.

Дальнейшие исследования показали, что новая биологическая активная добавка (БАД) имеет и другие свойства (в частности, снижает уровень сахара), которые делают ее перспективной для использования в рационе людей, страдающих сахарным диабетом. В настоящее время исследования в этом направлении продолжаются.

Параллельно идет совершенствование БАД как элемента спортивного питания. «Мы работаем с профессиональными спортсменами, смотрим, как прием различных вариаций препарата влияет на их функциональное состояние. В перспективе мы хотим сделать на его основе линейку БАД для представителей разных видов спорта, поскольку одним важнее ускорить вывод молочной кислоты, другим – повысить рост мышечной массы и сжигание жировых тканей. То есть, для разных видов спорта нужны разные версии добавки», – отметил заместитель директора НИОХ СО РАН Денис Абашев.