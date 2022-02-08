Последние результаты исследований в направлении разработки противовирусных препаратов представили 8 февраля на пресс-конференции, посвященной Дню науки.

В центре внимания в последние два года остаются различные лекарственные препараты, способные эффективно лечить COVID-19. В отличие от вакцин, успехи в создании противовирусных лекарств у науки гораздо скромнее. Тем не менее есть ряд перспективных кандидатов на эту роль, в том числе в Сибири. На протяжении ряда лет в Институте цитологии и генетики СО РАН (точнее, его филиале – НИИ клинической и экспериментальной лимфологии) шла работа над новым лекарством против вирусного конъюнктивита на основе интерферона-лямбда1.

С началом пандемии ученые решили проверить, можно ли доработать этот препарат для борьбы с новой инфекцией. Несмотря на имевшийся задел, задача оставалась сложной, поскольку отсутствовали клеточные модели и лабораторные животные, на которых можно было бы изучать новый вирус. «Нам удалось сильно ускорить работу благодаря тому, что Институт цитологии и генетики – многопрофильный исследовательский центр, где под одной крышей работают – и ученые, и врачи, и специалисты по клеточным технологиям», – рассказал заместитель директора Института цитологии и генетики СО РАН по клинической работе Максим Королёв.

В настоящее время успешно завершен первый этап доклинических исследований, его результаты разработчики оценивают, как оптимистичные. Но, напоминают они, проведение испытаний строго регламентировано, даже в условиях пандемии предклиническая и клиническая стадии займут не менее трех-четырех лет. И только после успешного прохождения этих этапов можно ожидать появления нового лекарства в аптеках. Впрочем, и в этом сходится большинство экспертов, COVID-19, вряд ли, исчезнет из нашей жизни в ближайшем будущем, из-за быстрых мутаций вируса вакцинация не может дать стопроцентной защиты, а значит, спрос на подобные лекарства сохранится еще долго.