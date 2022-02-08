Глава СК РФ получил согласие на возбуждение дела против бывшей новосибирской судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации дала согласие на возбуждение уголовного дела против экс-председателя Купинского районного суда Новосибирской области Тамары Кошлак.

Информация об этом опубликована на сайте ВККС. Напомним, представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела направил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении: председателя Купинского районного суда Новосибирской области в отставке Кошлак Т.В.» — указано в сообщении.

Уточняется, что в отношении Тамары Кошлак может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации). Отметим, Кошлак возглавила Купинский суд в 2015 году, а через три года досрочно ушла в отставку.

Кроме Кошлак, глава СК РФ требовал дать согласие на возбуждение дел в отношении бывшей мировой судьи 2-го судебного участка города Оби Татьяны Лисиной, а также экс-судьи Колосовского района Омской области Владислава Куминова.

Коллегия удовлетворила представление о даче согласия на привлечения последнего в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, ранее правоохранители возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Ее дело рассмотрит Центральный районный суд города Барнаула.